PAH: Potrzebna pomoc dla Somalii i Sudanu Południowego

Pilnie potrzebna pomoc dla Somalii i Sudanu Południowego, gdzie milionom ludzi grozi głód. Powodami są klęska suszy i konflikty zbrojne.

Zdjęcie Potrzebna pomoc dla Somalii i Sudanu Południowego /East News

Polska Akcja Humanitarna zapewnia ludziom w tych krajach dostęp do wody i sanitariatów. Bogna Różyczka z PAH powiedziała że w Somalii pracownicy PAH działają w obozach dla osób, które uciekły przed suszą i głodem. Ponieważ obozy zapełniają się nowymi rodzinami, które opuszczają swoje dotychczasowe miejsca, Polska Akcja Humanitarna rozbudowuje infrastrukturę wodo-sanitarną. Przygotowuje studnie głębinowe i płytkie, zapewnia też sanitariaty i konieczną edukację higieniczną. Ponad 2 tysiące rodzin otrzymało też kanistry i inne naczynia do noszenia i przechowywania wody.



Bogna Różyczka zachęca do wsparcia działań PAH w Somalii oraz w Sudanie Południowym, gdzie także działa zespół pomocy natychmiastowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Tam PAH zapewnia ludziom przede wszystkim dostęp do wody, ale gdy minie susza, będzie też dostarczać nasiona do siewu i wędki do połowu ryb - dzięki temu ludzie będą w stanie sami zapewnić sobie wyżywienie.



Jak podkreśla Bogna Różyczka, obszar suszy się rozszerza, ale jest jeszcze czas na dostarczenie pomocy, zanim problem głodu się nasili.



Informacje o pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Somalii i Sudanu Południowego znajdują się na stronie internetowej organizacji www.pah.org.pl.