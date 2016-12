Policja przed sylwestrem apeluje o bezpieczeństwo

Policja apeluje do uczestników sylwestrowych zabaw o bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli wybierają się na imprezy masowe.

Zdjęcie Policja apeluje o ostrożność przed sylwestrem /©123RF/PICSEL

Jak mówi mł. asp. Antonii Rzeczkowski z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, idąc na koncert bądź inne, publiczne wydarzenie należy się zapoznać z jego regulaminem i zawsze słuchać organizatorów, bądź służb porządkowych. - Mamy prawny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez służby organizatora - dodaje. Jednocześnie ostrzega, że osoby odpowiedzialne za imprezę na pewno nie pozwolą wnieść na nią środków pirotechnicznych.



Z kolei policja, a także w niektórych miastach żandarmeria wojskowa, ma za zadanie wspierać służby organizatora i przede wszystkim kontrolować trasy dojścia na zabawy. Sylwester i Nowy Rok to także okres wzmożonych kontroli drogowych kierowców, zwłaszcza pod kątem stanu trzeźwości. Po zabawie, w razie wątpliwości, można sprawdzić się alkomatem dostępnym na każdej komendzie. - Wystarczy poprosić dyżurnego, żeby przeprowadził takie badanie. Może się zdarzyć, że będziemy musieli chwilę poczekać, bo policjant będzie prowadził także inne czynności, ale z pewnością pomoże - mówi Antoni Rzeczkowski z KGP. Jak tłumaczy funkcjonariuszom zależy, by w sylwestra dbać o bezpieczeństwo, a nie karać mandatami.

