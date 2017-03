Powiązania libijskiego dowódcy Haftara z Rosjanami niepokoją Amerykanów

Dowódca sił USA w Afryce gen. Thomas Waldhauser wyraził w piątek zaniepokojenie "niezaprzeczalnymi" powiązaniami między Rosją a komendantem wojsk libijskich Chalifą Haftarem, który kontroluje wschodnią część kraju i wyparł przeciwników z Bengazi.

Na początku miesiąca agencja Reuters podała, że Rosja prawdopodobnie rozmieściła swe siły specjalne w bazie lotniczej w Egipcie w pobliżu libijskiej granicy.

Rosjanie zaprzeczyli tej informacji.

Gen. Waldhauser zaś oświadczył, że "Rosjanie obecni są tam zarówno na lądzie, jak i w powietrzu".

Haftar zwracał się już wcześniej do Moskwy o pomoc w walce z siłami Państwa Islamskiego. Wśród europejskich obserwatorów na Bliskim Wschodzie panuje opinia, iż zamierza ona sprzymierzyć się z syryjskim prezydentem Baszarem el-Asadem.

Dla Rosji Haftar może być pożytecznym sprzymierzeńcem w jej staraniach o zabezpieczenie swych inwestycji naftowych w Libii.

Obserwatorzy europejscy w tym regionie, jak pisał niedawno brytyjski dziennik "The Guardian", wyrażają obawy, ze Rosjanie popierając Haftara wykorzystają go do podminowywania żmudnych wysiłków podejmowanych przez ONZ w celu doprowadzenia do kompromisu między poszczególnymi frakcjami polityczno-militarnymi zwalczającymi się w Libii.