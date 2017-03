Rogerson: Służby przygotowane na ewentualne akty agresji wobec Polaków

​Szef policji w Huntingdon w Anglii zapewnia, że po formalnym rozpoczęciu Brexitu służby są przygotowane na ewentualne akty agresji wobec polskiej społeczności. Tuż po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w miasteczku pojawiły się antypolskie ulotki.

Zdjęcie Służby są przygotowane na ewentualne ataki wymierzone w Polaków /AFP

Inspektor Paul Rogerson przyznaje, że miejscowa policja poczyniła stosowne przygotowania, by nie doszło do powtórzenia się takich sytuacji. Dodaje, że nie ma jednak sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu. - Oczywiście, że mamy plany. To moja praca. Zadbaliśmy o to, byśmy byli przygotowani - powiedział inspektor Rogerson.



- Lokalni radni współpracują w tej sprawie z policją. Wszyscy wysyłają sygnał, że takie czyny są nie do zaakceptowania. Czy spodziewamy się, że to się powtórzy? Mam nadzieję, że nie, ale jesteśmy gotowi, jeśli do tego dojdzie - oświadczył inspektor.



Na początku roku David Isaac - przewodniczący parlamentarnej komisji do spraw praw człowieka - ostrzegał, że uruchomienie artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego, rozpoczynającego wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, może doprowadzić do wzrostu liczby incydentów antyimigranckich.



"Nienawiść wobec Polaków spotka się ze zdecydowaną reakcją"

Paul Rogerson zapewnia, że funkcjonariusze wyciągnęli wnioski z wydarzeń z czerwca minionego roku. - Ostatnim razem zareagowaliśmy ostro. Każdy, kto chciałby rozniecać nienawiść wobec polskiej społeczności, spotka się z naszą zdecydowaną reakcją - zapewnia funkcjonariusz policji.



W samym tylko pierwszym tygodniu po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu liczba antyimigracyjnych incydentów w Wielkiej Brytanii zwiększyła się niemal o 60 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. W środę premier Theresa May uruchomiła formalnie procedurę wychodzenia kraju z Unii Europejskiej. Negocjacje mają potrwać dwa lata.