Rzecznik rządu: Gen. Sikora będzie na razie pełnił obowiązki szefa SG WP

Do czasu powołania nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, obowiązki będzie pełnił gen. Michał Sikora - powiedział we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Gen. Sikora jest obecnie I zastępcą szefa SG WP.

We wtorek szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł zakończy służbę wojskową.

Rzecznik rządy zapytany w Radiu ZET, kto będzie nowym szefem SG WP odpowiedział, że gen. Sikora jest zastępcą szefa SG WP. - On jest jego zastępcą i będzie go zastępował - dodał.

Dopytywany, czy gen. Sikora będzie zastępował, czy też dostanie nominację na szefa SG, Bochenek odpowiedział, że "teraz go będzie zastępował". - Jeżeli będzie ostateczna decyzja co do tego, czy już na stałe będzie pełnił tę funkcję, to oczywiście państwa poinformujemy - dodał.

Na pytanie, dlaczego decyzji ws. nowego szefa SG nie ma, choć już od kilku miesięcy było wiadomo, że gen. Gocuł z końcem stycznia skończy swoją misję, rzecznik rządu odpowiedział, że jest ciągłość, bo gen. Sikora był długo zastępcą gen. Gocuła i "będzie pełnił obowiązki do czasu powołania nowego szefa".

Prezydent Andrzej Duda w maju 2016 r. wyznaczył gen. Gocuła na drugą kadencję na stanowisku szefa SG WP. Miała ona trwać trzy lata.

O tym, że gen. Gocuł miałby odejść pod koniec stycznia 2017 r., w październiku 2016 r. poinformowało radio ZET. MON jeszcze w połowie grudnia 2016 r. podawało, że gen. Gocuł realizuje bieżące zadania i jednocześnie prosiło o "zaprzestanie rozpowszechniania spekulacji, niemających pokrycia w rzeczywistości". Informację o tym, że gen. Gocuł złożył rezygnację, potwierdził w rozmowie z PAP pod koniec grudnia 2016 r. szef BBN Paweł Soloch.

W ubiegły piątek na stronie internetowej SG WP opublikowano pismo gen. Gocuła do żołnierzy, pracowników wojska, weteranów, kombatantów oraz rodzin wojskowych. Jest ono opatrzone datą 31 stycznia 2017 r. Gen. Gocuł napisał w nim m.in., że dobiega końca jego służba na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończy zawodową służbę wojskową i pożegna się z mundurem.