Sasin: Propozycja ws. metropolii warszawskiej to wizją, którą chcemy poddać dyskusji

Poseł PiS Jacek Sasin, pytany o ewentualne referendum w sprawie metropolii warszawskiej, stwierdził, że to "dosyć kosmiczny pomysł", ponieważ "nie dotyka w ogóle problemów, o których rozmawiamy" i jest "wirtualny, wymyślony przez PR-owców PO na to, jak przykryć gigantyczną aferę reprywatyzacyjną w Warszawie". Jednocześnie posłowie PiS zapowiedzieli szerokie konsultacje w w kwestii planowanych zmian i zaznaczyli, że ich partia opowiada się za tym, by metropolia składała się z niezależnych gmin. Za trzy tygodnie odbędą się kolejne konsultacje z przedstawicielami samorządów.

Zdjęcie Jacek Sasin i Jarosław Kaczyński /Maciej Luczniewski/REPORTER /East News

W środę odbyło się spotkanie u wojewody mazowieckiego z udziałem samorządowców z podwarszawskich gmin, w którym uczestniczył m.in. poseł Jacek Sasin, który w ostatnim czasie prezentował projekt PiS ws metropolii warszawskiej. Na czwartkowej konferencji prasowej Sasin zaznaczył, że uczestnicy środowego spotkania, umówili się na kolejne, które ma odbyć się za trzy tygodnie.



"Spotkanie za trzy tygodnie będzie startem prac nad tym projektem" - powiedział Sasin. Dodał, że są plany rozmów z mieszkańcami, a także organizowania paneli ekspertów na temat projektu.

Poseł PiS powiedział, że obecny projekt ustawy o metropolii warszawskiej to propozycja, wizja, którą PiS chce poddać szerokiej dyskusji. "Chcemy słuchać ludzi, bo to będzie służyło sukcesowi tego pomysłu" - zaznaczył Sasin.

Jak poinformował PiS będzie chciało organizować spotkania, panele ekspertów, którzy będą dyskutować nad projektem. "Pierwsze takie analizy ekspertów zresztą już się pojawiły - mam nadzieję, że będzie ich więcej - pokazują, że sam kierunek zmierzający do tego, żeby takie uregulowania prawne dotyczące metropolii powstały jest jak najbardziej słuszny, nie mamy co do tego wątpliwości, musimy pracować nad szczegółami" - powiedział.

Dodał, że PiS chce budować państwo silne i nowoczesne, czego elementem są metropolie. Zaznaczył, że w Polsce naturalnie ukształtowały się dwie metropolie: śląska i warszawska, które - podkreślił Sasin - potrzebują uregulowań prawnych. Poseł PiS zapewnił, że od początku założeniem posłów - autorów projektu było wywołanie dyskusji na temat metropolii.

Pytany przez dziennikarzy, czy w związku z konsultacjami, które PiS zamierza przeprowadzić, będzie przygotowywany nowy projekt, a obecny zostanie wycofany odpowiedział, że nie ma powodów, żeby wycofywać projekt. "Jeśli ten projekt w wyniku tych rozmów ulegnie poważnym zmianom, to będziemy się zastanawiać: albo wniesiemy nowy projekt, albo będziemy poprawiać ten, który jest" - powiedział Sasin.

"Referendum to pomysł dość kosmiczny"

Poseł PiS był również pytany o przeprowadzenie referendum w Warszawie, w którego sprawie uchwałę podjęła rada miasta. "Dzisiaj organizowanie referendów ws. przyłączania kogokolwiek do czegokolwiek, łączenia, jest dosyć kosmicznym pomysłem, ponieważ nie dotyka w ogóle problemów, o których rozmawiamy, to jest wirtualny, wymyślony przez PR-owców PO na to, jak przykryć gigantyczną aferę reprywatyzacyjną w Warszawie" - mówił.

Pytany o sprawę ewentualnego "przyłączania" gmin do Warszawy odpowiedział, że metropolia warszawska będzie zorganizowana na zasadzie powiatu. "Czyli zastępuje dzisiejsze powiaty zarówno w wymiarze warszawskim, jak i podwarszawskim, nie ma budowania dodatkowego szczebla, nie ma budowania dodatkowej administracji, nie ma żadnych dodatkowych urzędów" - zaznaczył.

Inny poseł PiS Jarosław Krajewski zaznaczył, że jego partia jest zwolennikiem tego, aby metropolia warszawska składała się z niezależnych gmin. Podkreślił też, że do polityków PiS docierały sygnały od radnych dzielnic Warszawy oraz aktywistów miejskich, że warto byłoby podczas zmian ustroju m. st. Warszawy również rozwiązać problem kompetencji burmistrzów i rad dzielnic.

"Chcemy też dać wyraźny sygnał, że warto upodmiotowić dzielnice m. st. Warszawy oraz wzmocnić rolę burmistrzów dzielnic" - powiedział Krajewski. Jak dodał, "nie może być tak, że burmistrz dzielnicy nie jest realnym gospodarzem, a niestety często występuje w roli petenta wobec prezydenta m. st. Warszawy".

Według złożonego w Sejmie przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Zgodnie z propozycją miasto stołeczne Warszawa swoim zasięgiem objąć ma gminę Warszawa oraz 32 okoliczne gminy. Projekt spotkał się z krytyką samorządowców i opozycji.

W poniedziałek Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę ws. przeprowadzenia 26 marca referendum ws. zmian w ustroju Warszawy i zmiany jej granic. We wtorek natomiast o przeprowadzeniu referendum ws. przyłączenia do Warszawy zdecydowali radni Podkowy Leśnej. Podobne referendum ma się też odbyć w Legionowie.