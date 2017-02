Schetyna: Za PO państwo broniło się samo. Dzisiaj Platforma musi bronić państwa prawa

"To, co się wydarzyło w kilka dni po wypadku w Oświęcimiu, to jest pytanie o jakość polskiego państwa prawa" - mówił prezes Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w Porannej rozmowie w radiu RMF FM. Lider opozycyjnego ugrupowania wylicza, że źle potraktowano podejrzanego i nie dopuszczono do niego adwokata. Przypomniał, że podobna sprawa - z wypadkiem prezydenta Bronisława Komorowskiego - zakończyła się w sądzie. - Rodzinę poszkodowanej pani Arnal reprezentował Bartosz Kownacki, sprawa skończyła się skazaniem jednego z oficerów BOR-u – mówił. - Sądy w państwie Platformy były na tyle niezależne, że nie trzeba było nikogo wspierać. Wtedy państwo broniło się samo. Dzisiaj Platforma Obywatelska musi bronić państwa prawa" - mówił lider PO.

Robert Mazurek: Dzień dobry, moim i państwa gościem jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.

Panie pośle, panie przewodniczący - przepraszam - panie premierze, panie marszałku. Bo funkcji było parę... Porozmawiajmy o tym, czy Donald Tusk rzeczywiście będzie prezydentem Polski, bo tak twierdzi Ewa Kopacz - że wystartuje i wygra.

- Jest pewna konstrukcja polityczna interesująca, bo jest pewna taka koincydencja zdarzeń i czasów. To znaczy kończy kadencję, mam nadzieję, że skończy kadencję w Brukseli pod koniec 2019 roku, a po czterech miesiącach są wybory prezydenckie, więc z natury rzeczy - powiedziałem to ponad pół roku temu - jeżeli wróci tutaj, to pytanie będzie wyraźnie postawione.

Pytanie może będzie i postawione, natomiast ja pytam o pańską odpowiedź.

- Musi być jego zgoda na pewno, musi tego chcieć.

Jakoś tak nie widzę, nie słyszę entuzjazmu w głosie...

- W moim głosie?

Noo...

- Nie chcę pisać scenariuszy, takich które mają być za dwa i pół roku, bo dzisiaj najważniejsze jest, żeby Tusk został w Brukseli, żeby był drugą część kadencji w Radzie Europejskiej, był szefem Rady Europejskiej. To jest dziś najważniejsze dla Polski i myślę, że ważne też dla Europy. Więc jeżeli mówi się o tym, że on ma wrócić do polityki krajowej, to uważam, że byłoby nie fair - może nie "nie fair" - ale nie na miejscu dzisiaj. Ponieważ najważniejsze jest także dla nas, a może przede wszystkim dla nas - żeby on skutecznie wywalczył mandat w Brukseli.

Wczoraj rzecznik rządu Rafał Bochenek żalił się, że nikt z opozycji nie odwiedza w szpitalu pani premier Beaty Szydło.

- No prezes Kaczyński był...

A prezes Kaczyński jest z opozycji?

- Ogłosił się, że musi być szefem opozycji teraz w stosunku do rządu - tak przynajmniej cytuję z pamięci.

A pan wziąłby kwiaty i poszedł? Nie, nic?

- Ja chętnie, jeżeli będzie taki sygnał, to możemy tutaj się z delegacją udać. Ja życzę pani premier powrotu do zdrowia, i uważam, że to nastąpi w ciągu kilku dni.

Osoba, którą oskarżono o spowodowanie wypadku pisze tak: "Potraktowano mnie wyjątkowo niesprawiedliwie, próbując zrobić ze mnie kozła ofiarnego, ignorując ewidentne łamanie przepisów przez kierowców BOR, którzy czują się bezkarni, jeżdżąc jak piraci drogowi".

- Te ostatnie kilka dni po tym, co zdarzyło się w Oświęcimiu, po tym wypadku, to jest pytanie o jakość polskiego państwa prawa, polskiej praworządności; o to jaki sposób traktuje się podejrzanego, w jaki sposób przeprowadza się przesłuchania, w jaki sposób się prowadzi tę sprawę, jak nie dopuszcza do pomocy adwokackiej. Tu jest parę bardzo wyraźnych znaków zapytania o jakość państwa prawa...

To zanim pan powie za dużo, to powiem, że to był list pani Arnal, która 10 grudnia 2014 roku miała stłuczkę pod Belwederem z limuzyną pana prezydenta Komorowskiego. W wyniku tejże stłuczki córka pani Arnal trafiła do szpitala. Nikt wtedy o tym nie rozmawiał, media milczały, politycy opozycji nie odwiedzali pani Arnal, ani jej córki w szpitalu.

- Wszyscy rozmawiali, tylko ma pan krótką pamięć panie redaktorze...

Ja mam bardzo dobrą pamięć!

- Tak, ta sprawa była upubliczniona, panią Arnal i jej rodzinę reprezentował Bartosz Kownacki, obecny wiceminister obrony narodowej, sprawa trafiła do sądu i zakończyła się skazaniem jednego z oficerów BOR-u. Taka była prawda.

Wcześniej pani Arnal dostała 600 złotych mandatu.

- Ja mówię o zakończeniu, nie mówię o procedurze wypadku, ale o zakończeniu całego procesu. Proszę mówić do końca i opisać całość.

