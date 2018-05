​Senat jednogłośnie za podniesieniem renty socjalnej

Senat jednogłośnie przyjął w piątek ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą, renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca. Senatorowie byli jednogłośnie za przyjęciem ustawy.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

