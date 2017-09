Spotkanie prezydenta z ministrem sprawiedliwości? Komentarz wiceszefa MS

Wiceszef MS Michał Wójcik ocenił, że istnieje potrzeba spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. "Im więcej rozmawiamy, tym mniej jest problemów" - podkreślił.

Zdjęcie Michał Wójcik /Stefan Maszewski /Reporter

O to, czy powinno dojść do spotkania prezydenta z ministrem sprawiedliwości w związku z pracami nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa Wójcik był pytany w środę w TVN24. "Wydaje się, że to jest dobra rzecz" - odpowiedział.

"To są kluczowe projekty dla funkcjonowania całego państwa. Proszę pamiętać, że resort sprawiedliwości to jest ten resort, który będzie odpowiadał na pytania, będzie przedstawiał stanowisko rządu" - mówił wiceminister sprawiedliwości.

"To pan prezydent określa pewną mapę działania. Takie spotkanie odbyło się raz, kiedy my przygotowywaliśmy ustawy. Szkoda, że tylko raz" - podkreślił Wójcik.

Przypomniał, że w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego do tego rodzaju spotkań dochodziło częściej. "Im więcej rozmawiamy, tym mniej jest problemów" - podkreślił wiceszef MS.

W środę prezydent spotka się w środę z politykami kubów sejmowych, z którymi będzie rozmawiał o projektowanych ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jako pierwsi na spotkanie z prezydentem mają przybyć przedstawiciele klubu PiS, następnie politycy PO, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL.

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustaw: o SN i KRS. Zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy. Prezydent podpisał natomiast trzecią ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie - o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.