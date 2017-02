Szef grupy przemycającej narkotyki do Polski zatrzymany w Hiszpanii

Do Polski trafił Jurij V., lider zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej narkotyki z Ameryki Południowej do Polski; został zatrzymany przez hiszpańską policję - dowiedziała się PAP w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Mężczyzny poszukiwało gorzowskie CBŚP.

Zdjęcie Lider zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany /Policja

Po przewiezieniu do Polski Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Reklama

Funkcjonariusze gorzowskiego CBŚP poszukiwali 43-letniego Jurija V. od 2010 r. Według ustaleń policjantów, mężczyzna był liderem zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem narkotyków z Ameryki Południowej do Hiszpanii, a potem do Polski w latach 2004-2008. Gang składał się z około 40 osób, obywateli polskich. Przemycił co najmniej 165 kilogramów kokainy i ponad 4 kilogramy heroiny o łącznej wartości sięgającej ponad 25 mln złotych.

- Zatrzymany w Madrycie przestępca zajmował się głównie pozyskiwaniem "werbowników" i kurierów, którzy w swoich bagażach przemycali narkotyki. Gangsterzy, po pozyskaniu osoby, która miała przemycić narkotyki w swoim bagażu, opłacali jej przelot w obie strony oraz pobyt w Ameryce Południowej, a po udanym powrocie do Hiszpanii, odbierali od niej przesyłkę - powiedziała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Agnieszka Hamelusz.

Lider grupy był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i został zatrzymany przez hiszpańskich policjantów w Madrycie.