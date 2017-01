Ukraina: Nie żyje pierwszy przywódca ługańskich separatystów

​W Moskwie zmarł w piątek Wałerij Bołotow, pierwszy przywódca proklamowanej wiosną 2014 r. samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) na wschodzie Ukrainy. Jego współpracownicy poinformowali, że przyczyną śmierci był najprawdopodobniej zawał serca.

Zdjęcie Wałerij Bołotow nie żyje /AFP

Media w Kijowie podkreślają, że niespełna 47-letni bojownik ostro krytykował obecnego lidera ŁRL, swego następcę, Ihora Płotnickiego. Bołotow rządził prorosyjskimi separatystami w Ługańsku do sierpnia 2014 r. Podał się wówczas do dymisji tłumacząc to problemami zdrowotnymi i przekazał władzę Płotnickiemu.

Reklama

"Jest to kolejna zagadkowa śmierć wśród byłych watażków bojowników na okupowanych terytoriach" - skomentował portal informacyjny stacji telewizyjnej 1plus1.

Portal przypomniał, że w ostatnich wywiadach dla rosyjskich mediów Bołotow oskarżał Płotnickiego, że będąc ministrem obrony ŁRL latem 2014 r. wydawał rozkazy ostrzeliwania Ługańska będącego w rękach separatystów. Władze Ukrainy nieraz alarmowały, że rebelianci ostrzeliwują domy mieszkalne w Ługańsku, by zrzucić za to winę na siły rządowe.

"Wszystkich obłożono daniną. Ludzie nie dostają pomocy"

Bołotow mówił także, że władze ŁRL z Płotnickim na czele są bliskie krachu, a sytuacja gospodarcza republiki jest dramatyczna. "Wszystkich obłożono daniną. Ludzie nie dostają nawet pomocy humanitarnej. Sprzedawana jest ona w sklepach, które należą do Ihora Płotnickiego, jego żony i bliskich" - twierdził.

W październiku ubiegłego roku w opanowanym przez separatystów Doniecku w zamachu zginął rosyjski bojownik Arsen Pawłow, pseudonim Motorola. W wywiadach mówił, że zabił co najmniej 15 ukraińskich żołnierzy. W windzie, którą jechał do swego mieszkania, podłożono ładunek wybuchowy. Ukraińskie władze zapewniały wtedy, że nie miały z tym niczego wspólnego.



W sierpniu w Ługańsku doszło do nieudanej próby zamachu na Płotnickiego. We wrześniu w Gorkach pod Moskwą zastrzelony został Ukrainiec Jewgienij (Jewhen) Żylin, lider prorosyjskiego ruchu Opłot, jeden z organizatorów walk przeciw ukraińskim siłom rządowym w Donbasie. We wrześniu samobójstwo popełnił b. premier ŁRL Hennadij Cypkałow, zatrzymany wcześniej przez władze samozwańczej republiki za próbę przewrotu przeciwko ekipie Płotnickiego.