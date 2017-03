USA: Republikanie wycofali projekt, który miał zastąpić Obamacare

Prezydent Donald Trump polecił przywódcom Republikanów w Izbie Reprezentantów, by odwołali zaplanowane na piątek głosowanie nad projektem ustawy o opiece medycznej, który miał zastąpić system wprowadzony przez Baracka Obamę, zwany Obamacare. Projekt wycofano.

Zdjęcie Donald Trump /PAP/EPA

Stało się to na krótko przed głosowaniem, by - jak pisze agencja Associated Press - uniknąć upokarzającej porażki Trumpa i przywódców Partii Republikańskiej (GOP). AP podkreśla, że Republikanie nie pozyskali wystarczającej liczby głosów do uchwalenia ustawy zastępującej Obamacare. Z tego samego powodu głosowanie nad tym projektem odłożono w czwartek.

Nie wiadomo na razie, jakie będą dalsze losy tego projektu. Trump powiedział gazecie "Washington Post": "po prostu go wycofaliśmy". Reuters odnotowuje, że niektórzy republikańscy deputowani mówią już, że projekt nie powróci. Oznaczałoby to, że Obamacare pozostanie w mocy.

Likwidacja Obamacare była sztandarową obietnicą GOP

Likwidacja Obamacare była sztandarową obietnicą GOP. Trump i republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan mieli nadzieję na zniesienie właśnie w czwartek, 23 marca, reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez poprzednią demokratyczną administrację 7 lat temu.

System Obamacare został wprowadzony w życie na podstawie Ustawy o Dostępnej Opiece Medycznej (Affordable Health Care Act) przyjętej wyłącznie głosami Demokratów 23 marca 2010 roku.

Powodem odłożenia głosowania w czwartek był przede wszystkim sprzeciw konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej, a szczególnie członków "caucusu (grupy) wolności".

Republikanie z "caucusu wolności" uważają, że projekt systemu opieki zdrowotnej, jakim przywódcy GOP w Izbie chcieliby zastąpić "Obamacare", jest zbyt zachowawczy i poprzez stosowanie ulg podatkowych w zakupie ubezpieczeń medycznych zbyt kosztowny.

Krtyka nowego projektu reformy opieki medycznej

Nowy projekt reformy opieki medycznej, oprócz sprzeciwu Demokratów i "konserwatystów fiskalnych" z GOP, jest krytykowany także - z radykalnie odmiennych powodów - przez lewe skrzydło Partii Republikańskiej.

Sprzeciw ustawodawców republikańskich o radykalnie wolnorynkowych poglądach i lewicowych Republikanów spowodował, że do zniesienia Obamacare i przyjęcia Ustawy o Amerykańskiej Opiece Medycznej (American Health Care Act - AHCA) Republikanom, którzy stanowią większość w Izbie Reprezentantów, zabrakło wystarczającej liczby głosów.

System ubezpieczeń medycznych, którymi Republikanie chcieliby zastąpić Obamacare, jest oparty na zasadach rynkowych i na zbiorowych ubezpieczeniach medycznych zapewnianych obecnie przez większość amerykańskich pracodawców.

W przeciwieństwie do Obamacare w nowym systemie opieki zdrowotnej posiadanie ubezpieczeń medycznych nie byłoby obowiązkowe, a osoby niemające ubezpieczeń nie musiałyby płacić kary za brak polisy, jak to ma miejsce obecnie.

Obowiązkowe posiadanie przez wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym ubezpieczenia medycznego było najczęściej krytykowanym przez Republikanów wymogiem Obamacare.