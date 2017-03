Papież Franciszek mianował księdza Andrzeja Józwowicza nuncjuszem apostolskim w Rwandzie i podniósł go do godności arcybiskupa - podało w sobotę watykańskie biuro prasowe. Do tej pory polski ksiądz był radcą w tej nuncjaturze.

Nowy nuncjusz ma 51 lat.

Pracę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął w 1997 roku za pontyfikatu Jana Pawła II. Pracował w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej w Mozambiku, Tajlandii, na Węgrzech, w Syrii, Iranie i w Rosji.