Włochy: Zakaz petard i fajerwerków w sylwestra i Nowy Rok w Rzymie

Po raz pierwszy w Rzymie władze wprowadziły zakaz odpalania petard, fajerwerków i wszelkich materiałów pirotechnicznych w sylwestra i Nowy Rok. Tym samym Wieczne Miasto dołączyło do wielu innych we Włoszech, gdzie jest to zabronione.

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi podpisała rozporządzenie, w którym - jak podkreśliła - "absolutnie zabronione" jest użycie wszystkich tego rodzaju materiałów, od rac po wszelkie mieszanki wybuchowe, od 29 grudnia do 1 stycznia do północy.

Za złamanie zakazu grożą kary od 25 do 500 euro.

Władze miejskie wyjaśniły, że decyzja ta jest odpowiedzią na liczne prośby mieszkańców, którzy apelowali o położenie kresu wybuchom w czasie zabaw sylwestrowych, szkodliwym dla ludzi i zwierząt.

Od kilku lat, przede wszystkim w trosce o zwierzęta, podobne zakazy obowiązują na przełomie roku w dziesiątkach włoskich miast i miejscowości.