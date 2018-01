Wrocław: Spoliczkował dziecko. Grozi mu rok więzienia

Za naruszenie nietykalności osobistej odpowie 38-letni ojczym, który uderzył w policzek swoją 6-letnią pasierbicę. Do zdarzenia doszło w Lubańskim saloniku prasowym. Teraz mężczyźnie grozi do roku pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne Sprawą zajmuje się policja /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w ostatni dzień grudnia 2017 r. podczas zakupów. Dziewczynka kupiła w saloniku pismo za prawie 10 zł, po czym mężczyzna, który wszedł do pomieszczenia już po transakcji, miał pretensję do ekspedientki, że ta sprzedała pismo. Uderzył dziecko w policzek.

Reklama

"Pracownica saloniku zawiadomiła policję i mężczyzna został zatrzymany" - powiedziała PAP rzecznik lubańskiej policji Magdalena Juźwicka.

Występek chuligański

Rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej prok. Tomasz Czułowski poinformował, że w czwartek mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, za co grozi do jednego roku więzienia.

"Ten występek miał charakter chuligański, był popełniony publicznie i bez poszanowania zasad porządku prawnego" - dodał prokurator. Jak podano, po zatrzymaniu mężczyzna wyraził skruchę. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.