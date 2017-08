Z Warszawy wyruszył XVII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Kilkudziesięciu motocyklistów wyruszyło w niedzielę sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w XVII Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim. Jego uczestnicy przejadą szlakiem miejsc pamięci.

Zdjęcie Motocykliści wyruszyli sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie w XVII Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim /Tomasz Gzell /PAP

W tym roku rajd pojedzie dwoma trasami. Krótsza liczy 7,5 tys. kilometrów, natomiast dłuższa trasa szlakiem zesłańców syberyjskich będzie wiodła do Irkucka i ma 10,5 tys. kilometrów. Zakończenie rajdu planowane jest na 10 września w Warszawie.

Jak co roku, rajd rozpoczęła uroczystość przygotowana przez Garnizon Warszawski Wojska Polskiego. Uczestnicy rajdu odśpiewali hymn Polski oraz złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Obok żołnierzy, przy GNŻ, wartę pełniło też dwóch uczestników rajdu.

Do zbrodni katyńskiej doszło po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., kiedy do niewoli w ZSRR dostało się ok. 15 tys. oficerów. Decyzja o ich wymordowaniu - jako wrogów komunizmu i Związku Radzieckiego - zapadła na najwyższym szczeblu.

Zgodnie z dekretem władz ZSRR, podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 r., NKWD rozstrzelało wiosną tego roku ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym 15 tys. oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r.