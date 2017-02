Zjazd młodych ludowców. "Czujemy oddech następców na plechach"

PSL jest partią, która stawia na młodość, ale pamięta o swojej tradycji i historii - powiedział w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz, przed VI Krajowym Zjazdem Delegatów Forum Młodych Ludowców. Zmiana pokoleniowa w Stronnictwie następuje, mamy godnych następców - podkreślił szef PSL.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Forum Młodych Ludowców to młodzieżówka PSL, która zrzesza ok. pięć tys. osób.



Kosiniak-Kamysz podkreślił na konferencji przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie, że Forum Młodych Ludowców jest dla niego i dla wiceszefa PSL Dariusza Klimczaka czymś szczególnie ważnym, bo to oni 17 lat temu współtworzyli te struktury.

"Dzisiaj są nasi następcy, czujemy ich oddech na plecach i bardzo dobrze. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która stawia na młodość, ale pamięta o swojej tradycji i historii" - mówił szef Stronnictwa.

Zaznaczył, że "nie ma przyszłości bez tej pamięci i tożsamości, bez dumny z naszej historii, bycia partią ludową, partią chłopską - na pewno nie partią panów".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że ludowcom zależy na pokazaniu, że zmiana pokoleniowa w ich ugrupowaniu następuje. PSL - jak przekonywał - "ma godnych następców".

Poinformował, że na sobotnim zjeździe Forum Młodych Ludowców przyjmie Program dla młodych, który opiera się m.in. na większej aktywności młodych w radach gmin, powiatów i województw czy na wzmocnieniu programu mieszkaniowego poprzez projekt PSL, który ma pozwolić młodym na zakup ziemi pod budowę domu za symboliczną złotówkę.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak ocenił, że część młodzieżowa każdego ugrupowania politycznego jest niezwykle ważna, ponieważ - jak wyjaśniał - ona świadczy o rozwoju partii. Według niego doświadczenie zdobywane w tej strukturze jest niezwykle cenne.

"My pracujemy z naszą młodzieżą staramy się, żeby w składzie Forum Młodych Ludowców były osoby, które reprezentują różne uczelnie, różne kierunki, różne zawody. Bardzo cenimy tych, którzy na własny rachunek rozwijają działalność gospodarczą" - mówił Klimczak.

Zwrócił uwagę, że to w kręgach młodzieżowych PSL "najgoręcej" toczy się dyskusja o ekologii i zdrowym stylu życia. Wyraził nadzieję, że na zjeździe również to będzie temat dominujący, poprzez który wizerunek PSL będzie coraz szerzej utożsamiany z ekopartią.

Prezes Forum Młodych Ludowców Tomasz Pilawka podkreślił, że było dla niego ogromną przyjemnością przez ostatnie cztery lata stać na czele tej struktury i "pokazywać, że młodzi ludzie również mogą brać sprawy w swoje ręce i kierować nasz kraj w kierunku, w którym my, jako młode pokolenie, chcemy".

Prezes Forum Młodych Ludowców w Małopolsce Miłosz Motyka zaznaczył, że młodzieżówka PSL chce pokazać, że "ludowy to już nie znaczy wiejski, że ludowy to znaczy powszechny".

Dodał, że Stronnictwo udowadnia, że "w barbarzyńskiej walce okładających się plemion jest miejsce na normalność, jest ta przestrzeń do dyskusji".