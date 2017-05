Na Odrze wznowiono poszukiwania 22-latka

Na Odrze w Brzegu wznowiono poszukiwania 22-letniego Damiana, który w sobotę wskoczył do rzeki, by ratować 17-latkę. Do akcji oprócz strażaków, policji i WOPR włączył się jasnowidz wynajęty przez rodzinę zaginionego.

Zdjęcie Do tej pory nie znaleziono mężczyzny /Jarosław Staśkiewicz / Nowa Trybuna Opolska /East News

Do zdarzenia doszło nad ranem w sobotę. Według ustaleń policji 17-latka wpadła przypadkiem do Odry, kiedy próbowała podnieść telefon. Dziewczynę porwał nurt rzeki. Na jej ratunek ruszył 22-letni Damian. Dziewczynę znaleźli wezwani na pomoc policjanci. Wyziębiona trzymała się przybrzeżnych krzaków i nie potrafiła samodzielnie wyjść na brzeg. Natychmiast przewieziono ją do szpitala.

Do tej pory nie znaleziono mężczyzny, który chciał ją ratować. We wznowionych poszukiwaniach oprócz policjantów z kilku miast województwa uczestniczą ratownicy wyposażeni w sprzęt do nurkowania oraz dwa zespoły ze specjalnie szkolonymi psami. Ratownicy sprawdzają także teren wskazany przez jasnowidza.

"Silny nurt, zamulenie dna i konieczność uzupełniania butli z tlenem utrudniają akcję. Równolegle do badania rzeki przeczesujemy jej brzegi. Sprawdzamy każdy ślad. Dopóki nie znajdziemy ciała jest nadzieja, że poszukiwany żyje" - powiedział PAP oficer prasowy KW Policji w Brzegu Patrycja Koszuba.