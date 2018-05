Nysa: Fiasko drugiego przetargu w ramach Mieszkanie plus

Po raz drugi nie doszedł do skutku przetarg na budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Nysie. Jak poinformował Bogdan Wyczałkowski, prezes Agencji Rozwoju Nysy, oferty złożone przez wykonawców znaczenie przekroczyły kwotę jaką na ten cel posiada gmina.

Zdjęcie Przekazanie kluczy do mieszkań budowanych w Siedleminie koło Jarocina w ramach rządowego programu "Mieszkanie plus" odbyło się 28 kwietnia, zdjęcie ilustracyjne /Tomasz Wojtasik /PAP

Nysa jako pierwsza gmina w województwie opolskim zgłosiła chęć do udziału w programie Mieszkanie Plus. Zgodnie z planami samorządu, w Nysie miały powstać 104 lokale mieszkalne z towarzyszącą infrastrukturą.



W styczniu okazało się, że do przetargu nie przystąpiła żadna firma. Po ogłoszeniu drugiego przetargu zgłosiły się dwie firmy.



Jak poinformował prezes Wyczałkowski, ceny za które potencjalni wykonawcy zgodzili się wybudować osiedle, znacząco przekraczały możliwości gminy. Samorząd na ten cel przeznaczył około 21 mln złotych. Tymczasem oferenci chcieli blisko 28 i 31 milionów złotych.



Reklama

Władze Nysy są gotowe obniżyć koszt budowy mieszkań przez zastosowanie tańszych technologii i zmniejszenie powierzchni przynależnych do mieszkań, komórek i piwnic. Chcą także, by oferty w ramach trzeciego podejścia przyjmował bezpośrednio BGK.