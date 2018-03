Opole: 28-latka oszukiwała mężczyzn. Jest wyrok

Na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu skazał Sąd Okręgowy w Opolu 28-letnią Annę B. za oszukiwanie mężczyzn, którzy chcieli skorzystać z oferowanych przed nią usług seksualnych.

Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło na przełomie 2014 i 2015 roku w Opolu. Anna B. wabiła swoje ofiary oferując w ogłoszeniach usługi seksualne. Kiedy mężczyźni przychodzili pod umówiony adres kobieta brała od nich od 150 do 200 złotych za spotkanie i kierowała do łazienki, by wzięli prysznic. Po wyjściu, zamiast kobiety, czekał na nich jej rosły wspólnik, który wypraszał ich - czasem przy użyciu gróźb - z mieszkania.



Według ustaleń śledztwa, w ten sposób podsądna i jej wspólnik potraktowali kilkunastu mężczyzn. "Ochroniarz" Anny B. został skazany w innym procesie na trzy lata pozbawienia wolności.



Sąd pierwszej instancji wymierzył kobiecie karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo zobowiązał ją do zwrotu pieniędzy pokrzywdzonym.

Wyrok zaskarżył prokurator, który domagał się zaostrzenia kary. Jednak sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji uzasadniając to faktem, że podsądna wychowuje kilkuletnie dziecko, wyraziła skruchę i w trakcie śledztwa spędziła osiem miesięcy w areszcie. Piątkowy wyrok jest prawomocny.