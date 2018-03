Opole: Dwuletnie dziecko wpadło do szamba. Jest w ciężkim stanie

​Dwuletnia dziewczynka wpadła do szamba przy domu w Opolu-Bierkowicach - poinformował w niedzielę oficer dyżurny policji w Opolu. Stan dziecka jest ciężki.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w niedzielę koło południa. Dziewczynka wpadła do zbiornika z nieczystościami w domu przy ulicy Żerkowickiej.



Dziecko wyciągnął ze zbiornika ojciec. Akcję ratunkową rozpoczął wezwany na miejsce zespół pogotowia.



Dziecko w stanie ciężkim przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu, gdzie jest kontynuowana akcja reanimacyjna. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.