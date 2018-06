Opole: Groził politykom PO w ich biurze. Odpowie przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Opolu skierowała we wtorek do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu Wilhelmowi R. Mężczyzna rok temu wszedł do biura poselskiego polityków PO, gdzie wykrzykiwał groźby pod ich adresem.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca ubiegłego roku w mieszczącym się na terenie gmachu Izby Rzemieślniczej w Opolu w biurze posła Platformy Obywatelskiej, Tomasza Kostusia.

Reklama

Do pokoju, w którym mieści się biuro, wszedł Wilhelm R. Mężczyzna krzyczał, że trzeba zrobić porządek z PO i że "w ruch pójdą noże i maczety". Pracownikom biura kazał przekazać swoje słowa posłowi PO Borysowi Budce.

Poseł powiadomił o incydencie policję. Funkcjonariusze kilkadziesiąt minut po zdarzeniu zatrzymali mężczyznę, przy którym znaleziono nóż. Wilhelm R. przyznał się do uczestnictwa w zdarzeniu. Na wniosek prokuratury został poddany badaniu przez psychiatrów, którzy uznali, że jest w pełni poczytalny.

Jak powiedział PAP we wtorek prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu, Wilhelm R. odpowie przed sądem za groźby karalne kierowane pod adresem osób ze względu na ich poglądy polityczne. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.