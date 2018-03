Opole: Zmarła dwulatka, która wpadła do szamba

Dwuletnia dziewczynka, która w niedzielę wpadła do przydomowego szamba, zmarła w poniedziałek nad ranem - poinformował ordynator oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Wojciech Walas.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Do zdarzenia doszło wczoraj w południe, na terenie prywatnej posesji w Opolu. Zniknięcie dziewczynki zauważył jej ojciec. On też znalazł i wyłowił ją ze zbiornika na nieczystości. Akcję reanimacyjną rozpoczęli pracownicy przybyłego na miejsce zespołu ratowniczego pogotowia. Dziecko w stanie ciężkim przewieziono do USK w Opolu, gdzie cały czas kontynuowano reanimację. Mimo wysiłków lekarzy dziewczynka zmarła na skutek zatrzymania krążenia.

Teren posesji był monitorowany. Śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.(