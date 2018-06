​Opolskie: 17-latek zatrzymany za napaść na Nepalczyka

Policja zatrzymała 17-latka podejrzanego o rozbój i groźby karalne na tle narodowościowym - poinformowało w czwartek biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Według ustaleń policji, dwa tygodnie temu w Prudniku podejrzany zamówił nocą w lokalu gastronomicznym dostawę jedzenia do domu w centrum miasta. Torbę z zamówieniem na miejsce dostarczył 33-letni obywatel Nepalu. Kiedy przyjechał pod wskazany w zamówieniu adres, został napadnięty i zabrano mu towar. Swoje straty poszkodowany oszacował na około 200 zł.

Policjanci skojarzyli tę napaść z innym incydentem, do którego doszło w lokalu, gdzie pracuje cudzoziemiec. Wówczas sprawca miał w restauracji grozić właścicielowi utratą życia i w sposób obraźliwy odnosił się do jego pochodzenia etnicznego i narodowości. Według ustaleń policji, był to ten sam nastolatek, który obrabował dostarczyciela.

Podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, znieważenia oraz gróźb karalnych na tle etnicznym, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz wydano zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.