Opolskie: W domu znaleziono zwłoki dwóch osób

Zwłoki dwóch starszych osób znaleziono w sobotę w domu w Grudyni Wielkiej - poinformował oficer dyżurny KW PSP w Opolu. Prawdopodobną przyczyną ich śmierci było zatrucie czadem.

Zwłoki dwóch osób - kobiety i mężczyzny w wieku 76 i 78 lat znaleziono w ich sypialni.



Podczas rutynowych działań służb ratunkowych, które przybyły na miejsce, stwierdzono wysoki stopień stężenia tlenku węgla w mieszkaniu. Prawdopodobnie to czad był przyczyną śmierci obydwu ofiar.



Strażacy przypominają, że czad jest gazem bezwonnym i śmiertelnie niebezpiecznym. Apelują do posiadaczy mieszkań i domów, w których istnieje zagrożenie zatrucia spalinami z instalacji grzewczej, by instalowali u siebie czujniki wykrywające dym i czad.