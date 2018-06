Opolskie: Złodzieje okradli fabrykę na ponad milion złotych

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże na terenie byłej Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie. Wyrządzone przez nich szkody szacuje się na ponad milion złotych.

Do zdarzenia doszło na terenie dawnej Fabryki Samochodów Dostawczych, którą kupiły pod potrzeby inwestycyjne władze miasta Nysa. Oficer dyżurny policji otrzymał informację o buszujących na terenie FSD złodziejach. Na miejsce wysłano policyjny patrol.

Policjanci, którzy przyjechali do FSD zobaczyli samochód, który chciał opuścić fabryczny teren. Po zatrzymaniu, w bagażniku samochodu znaleziono pocięte kable i części maszyn. Drugiego mężczyznę zatrzymano w hali, gdzie przygotowywał do wywiezienia kolejną część łupu.



Dwaj mężczyźni w wieku 31 i 34 lat zostali zatrzymali. Prokuratura przedstawiła im zarzut włamania i uszkodzenia mienia o wartości przekraczającej milion złotych. Podejrzani przyznali się do winy. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy. Za popełnione czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.