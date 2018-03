Pościg za handlarzami narkotyków. Potrącono policjanta

W okolicach Kędzierzyna - Koźla w środę doszło do pościgu za handlarzami narkotyków. Podczas próby ucieczki samochodem dilerzy narkotyków potrącili policjanta.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Kędzierzyna - Koźla zorganizowali zasadzkę na samochód, w którym według wcześniej zdobytych informacji do miasta miały być przewożone narkotyki. Podczas zatrzymania na drodze do Kędzierzyna - Koźla przestępcy zorientowali się, że nie chodzi o rutynową kontrolę drogową i podjęli próbę ucieczki.



Odjeżdżając potrącili próbującego zatrzymać ich policjanta. Kiedy kilka radiowozów zablokowało auto narkotykowych dilerów, jeden z nich próbował uciekać pieszo wraz z pakunkiem, który chwilę przed zatrzymaniem wyrzucił w pobliskie zarośla. W paczce znajdowało się pół kilograma marihuany.



Po przeszukaniu mieszkań zatrzymanych znaleziono ukrytą w lodówce kolejną półkilogramową paczkę narkotyków.

W Prokuraturze Okręgowej w Opolu zatrzymanym postawiono zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, a kierowca będzie jeszcze odpowiadał za czynną napaść na policjanta i nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi im za to nawet 12 lat więzienia.