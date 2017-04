Sprawa Dużego Opola będzie przedstawiona w Parlamencie Europejskim

Kwestie łamania praw mniejszości przy procedowaniu zmiany granic Opola zostaną omówione podczas obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego - poinformował przewodniczący opolskich Niemców Rafał Bartek.

Problem procedowania zmian miasta Opole i związanych z tym praw mniejszości niemieckiej zostanie przedstawiony 4 maja na obradach Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Sprawę na komisji przedstawiać będzie przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek.

W październiku 2016 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim skierowało do Parlamentu Europejskiego petycję z apelem o podjęcie wszystkich możliwych środków prawnych w sprawie naruszenia przez władze lokalne miasta Opole oraz władze państwa polskiego, praw osób należących do mniejszości niemieckiej w gminach: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków, którzy z dniem 1 stycznia 2017 r. stają się mieszkańcami miasta Opole.

Bartek poinformował, że w grudniu ub.r. TSKN otrzymało pismo zwrotne wraz z informacją o wpisaniu petycji do rejestru. Jak dodał petycja otrzymała nr 1443/2016. "W połowie kwietnia otrzymałem zaproszenie na posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego" - powiedział.

Temat budził zaniepokojenie w strukturach TSKN

Tematem majowego spotkania komisji będzie zwalczanie dyskryminacji obywateli UE w państwach członkowskich UE i ochrona mniejszości, a jednym z punktów obrad będzie kwestia łamania praw mniejszości niemieckiej przy procedowaniu zmiany granic miasta Opola. W obradach weźmie udział również reprezentujący mniejszość niemiecką w polskim Sejmie, poseł Ryszard Galla.

Temat powiększenia miasta Opola od początku budzi zaniepokojenie w strukturach TSKN. W swoich oświadczeniach Towarzystwo niejednokrotnie podkreślało, że cały proces zmiany granic Opola kosztem okolicznych gmin, narusza prawa mniejszości.

Chodzi, według Towarzystwa, o nieuzasadnioną zmianę proporcji narodowościowych, nieuwzględnienie przy podejmowaniu tej decyzji wyników konsultacji przeprowadzonych w czterech gminach objętych utratą części miejscowości z ich obszaru na rzecz miasta Opole.

Mieszkańcy utracili prawa

Ponadto chodzi też o utratę przez mieszkańców ośmiu miejscowości z gmin Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków prawa podmiotowego do posługiwania się językiem ojczystym osób należących do mniejszości niemieckiej jako językiem pomocniczym w gminie oraz utratę prawa do stosowania w ośmiu miejscowościach w tych gminach dodatkowych nazw miejscowości w języku ojczystym mniejszości.

Decyzję o powiększeniu Opola o miejscowości z czterech sąsiednich gmin podjął polski rząd w lipcu 2016 roku. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2017 roku. Jeszcze na etapie dyskusji projekt wzbudzał protesty w środowiskach mniejszości niemieckiej, której skupiska zamieszkują podopolskie gminy.

Podczas konferencji zakończonej w środę w Kamieniu Śląskim pełnomocnik rządu Niemiec ds. mniejszości narodowych Harmut Koschyk w rozmowie z PAP przyznał, że temat powiększenia Opola jest mu znany. Jego zdaniem konflikt powinien zostać rozwiązany w drodze otwartej i szczerej dyskusji z udziałem polskich władz i przedstawicieli gmin poszkodowanych w trakcie powiększania stolicy regionu, z poszanowaniem obowiązującego prawa.