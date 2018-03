Widziałeś go? Policja prosi o pomoc

Policjanci z Nysy poszukują zaginionego Bartosza Nizińskiego z Lubiatowa. Mężczyzna 18 marca 2018 roku w godzinach nocnych wyszedł z lokalu i nie wrócił do domu.

Mężczyzna ma około 172 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy. Ma krótkie ciemne włosy i zielone oczy.



Jak informuje policja, ostatni raz widziano go 18 marca 2018 roku w godzinach nocnych pod lokalem w Nysie. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.



W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie typu bojówki koloru zielonego, bluzę bez kaptura koloru czarnego z białymi lampasami na rękawach oraz buty typu adidas koloru białego.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Bartosza Nizińskiego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Nysie tel. 77/ 4090904 , bądź najbliższą jednostką Policji na terenie całego kraju pod numerem 997 lub 112 z telefonów komórkowych.