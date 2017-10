Kłusownicy na Podkarpaciu. Leśnicy znaleźli martwego wilka

Martwego wilka znaleźli we wtorek leśnicy przy drodze leśnej w Surowicy w Nadleśnictwie Rymanów – poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

"Jest to kilkuletnia wadera, która była w dobrej kondycji. Wstępne oględziny wskazują na kłusownictwo; widoczny jest bowiem wlot pocisku" - powiedział Marszałek.

Dodał, że "o zdarzeniu natychmiast poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz policję".

Według rzecznika krośnieńskiej RDLP, "śmierć wadery musiała nastąpić najwyżej dzień, dwa wcześniej". "Natomiast same jej okoliczności wydają się dość tajemnicze. Zrobimy wszystko, by je wyjaśnić i doprowadzić do ujawnienia sprawcy tego przestępstwa" - mówił Marszałek.

Przypomniał, że wilki są pod ochroną gatunkową. "Za wejście w posiadanie okazu takiego zwierza grozi kara pozbawiania wolności od trzech miesięcy" - zaznaczył.

W lasach Podkarpacia żyje przeszło 600 wilków. Oprócz nich w południowo-wschodniej Polsce bytują także m.in. 404 żubry, ponad 200 niedźwiedzi, 270 rysi, 200 żbików oraz 10,9 tys. bobrów.

