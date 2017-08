Podkarpackie: Zatrzymano siedmiu imigrantów

Podczas długiego weekendu funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie grupy imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę – łącznie siedem osób - oraz dwóch cudzoziemców zajmujących się organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy.

Pierwszą grupę, liczącą czworo obywateli Pakistanu - trzech mężczyzn w wieku od 21 do 22 lat i 25-letnia kobietę - strażnicy graniczni z placówki SG w Ustrzykach Górnych zatrzymali w niedzielę w okolicach miejscowości Wołosate. Pakistańczycy nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Nie mieli przy sobie żadnych dokumentów.

"Funkcjonariuszom SG powiedzieli, że chcieli dostać się do krajów Europy Zachodniej, każdy z nich do innego. Miały to być Austria, Belgia, Hiszpania i Włochy" - poinformowała w środę Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG).

Natomiast we wtorek strażnicy graniczni z placówki w Stuposianach zatrzymali w okolicy miejscowości Muczne pięciu obywateli Tadżykistanu. Trzech z nich - mężczyźni w wieku od 27 do 36 lat - to imigranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski.

Dwóch pozostałych - w wieku 45 i 33 lat - to organizatorzy tego nielegalnego przekroczenia granicy. Michalska podała, że zostali zatrzymani, kiedy w samochodzie czekali na imigrantów.

"Mieli ich prawdopodobnie wywieźć w głąb naszego kraju, skąd dalej cudzoziemcy mogliby kontynuować swoją podróż na zachód Europy" - wyjaśniła.

Dodała, że organizatorzy przebywali w Polsce legalnie; jeden z nich posiada kartę pobytu wydaną w Polsce, a drugi obecnie ubiega się w Polsce o status uchodźcy.

Imigranci usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Wszyscy w ramach umowy o readmisji zostali przekazani stronie ukraińskiej. Natomiast obywatele Tadżykistanu, którzy pomogli swoim rodakom, odpowiedzą za organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Obecnie pozostają oni w dyspozycji BiOSG. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z placówki SG w Krościenku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku.

Michalska przypomniała, że od początku tego roku funkcjonariusze BiOSG zatrzymali 73 imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski. W większości planowali dostać się do krajów Europy Zachodniej i tam poszukać pracy zarobkowej.