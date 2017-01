Ponad 200 imigrantów zatrzymano w 2016 r. na polsko-ukraińskiej granicy

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 2016 roku na Podkarpaciu zatrzymali ponad 200 osób, które nielegalnie przekroczyły polsko-ukraińską granicę. Najwięcej zatrzymanych legitymowało się obywatelstwem Turcji, Ukrainy, Rosji i Iraku.

Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka BiOSG z Przemyśla mjr Elżbieta Pikor, liczba zatrzymanych osób, które w 2016 r. nielegalnie przekroczyły tzw. zieloną granicę jest nieznacznie większa niż w 2015 r.

"W ubiegłym roku było 212 takich osób, rok wcześniej 203. To pokazuję, że kryzys imigracyjny na południu Europy, który miał miejsce w ubiegłym roku, nie wpłynął na nasze statystyki. Sądzę, że spowodowane to było świadomością, że jest to granica bardzo dobrze chroniona" - dodała.

Straż Graniczna na Podkarpaciu do patrolowania granicy używa m.in. śmigłowca, gogli noktowizyjnych, dronów i motoszybowców.

Do jednego z największych zatrzymań doszło w lutym 2016 r. w rejonie Horyńca-Zdroju. Zatrzymano wówczas łącznie 22 obywateli Turcji, którzy pieszo przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski. "Dodatkowo zatrzymano czterech organizatorów przerzutu: obywatela Kosowa, dwóch obywateli Austrii oraz jedną osobą bez obywatelstwa, którzy po odbiór cudzoziemców przyjechali dwoma samochodami osobowymi" - powiedziała Pikor.

Rzeczniczka zaznaczyła, że próby nielegalnego przekroczenia granicy na przejściach granicznych podejmowane są na kilka sposób. "Osoby m.in. przedstawiają fałszywe dokumenty podróży, wyłudzone wizy oraz zamieszczają w paszportach fałszywe stemple kontroli granicznej" - podkreśliła.

W 2016 r. funkcjonariusze BiOSG zatrzymali również ponad 550 tys. paczek papierosów o wartości ponad 7,3 mln zł. Zarekwirowano 134 pojazdy pochodzące z przestępstwa na kwotę prawie 7,3 mln zł.

W całym ubiegłym roku polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu przekroczyło ponad 12,2 mln osób, to o 6,6 proc. więcej niż w 2015 r. Zdecydowaną większość stanowili cudzoziemcy-prawie 10,5 mln osób.

Na Podkarpaciu są cztery drogowe przejścia graniczne: w Medyce (też piesze przejście), Korczowej, Budomierzu i Krościenku, są też trzy przejścia kolejowe oraz dwa lotnicze.