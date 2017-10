Rzeszów: Trzy nowe zarzuty dla byłego szefa prokuratury

Trzy kolejne zarzuty przedstawiła prokuratura byłemu szefowi Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Zbigniewowi N. Zarzucane czyny to nakłanianie i udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży dwóm kobietom, a także nakłanianie jednej z nich do składania fałszywych zeznań.

N., który jest obecnie prokuratorem w stanie spoczynku, przebywa w areszcie od 20 października ub. roku, jest jedynym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym sprawie tzw. afery podkarpackiej. Już rok temu w katowickim wydziale Prokuratury Krajowej przedstawiono mu zarzuty korupcyjne. Po niedawnej decyzji o uchyleniu mu immunitetu N. usłyszał trzy kolejne.

Jak podała w poniedziałek PK, dotyczą one przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także wymiarowi sprawiedliwości. Według prokuratury, N. w 2013 roku udzielił ciężarnej K.P. pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. "Działanie sprawcy polegało na przekazaniu kobiecie środków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie jej 1 tysiąca złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu" - podała prokuratura.

Już w trakcie trwania śledztwa - pomiędzy 22 czerwca 2016 roku a 18 października 2016 roku - prokurator N. miał także nakłaniać K.P. do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy. Trzeci zarzut wobec N. to nakłanianie innej ciężarnej, M.N., do przerwania ciąży i udzielenia jej w tym pomocy. Według prokuratury, miało to miejsce po 22 maja 2014 roku.