Zimę w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu spędza ok. 80 ptaków, które z różnych powodów, m.in. z uwagi na kontuzje doznane podczas lotów, nie odleciały do Afryki. Zimowe utrzymanie bocianów kosztuje ok. 20 tys. zł - środki na ten cel od kilku lat ośrodek uzyskuje dzięki akcji "Pomóż bocianom przetrwać zimę". Bociany zimujące w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu