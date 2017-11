​Podlaskie: Katastrofa smoleńska tematem konkursu dla uczniów

Zbrodnię katyńską, katastrofę smoleńską i obławę augustowską opisywali uczniowie podlaskich szkół w konkursie pt. "By czas nie zaćmił i niepamięć". W ocenie organizatorów, głównym celem było kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży.

W tym roku odbyła się piąta edycja konkursu, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 75 uczniów z 27 podlaskich szkół opisało, jak w ich oczach wygląda tragedia Katynia, Smoleńska oraz tzw. obława augustowska, która miała miejsce w lipcu 1945 roku i uważana jest za największy mord dokonany na Polakach po II wojnie światowej.

Przyznano wyróżnienia i trzy pierwsze nagrody w każdej z kategorii wiekowych; w sobotę część laureatów odebrała je w Suwałkach, w poniedziałek w Białymstoku.

Jednym z laureatów jest 17-letni Krzysztof Karpowicz z białostockiego Zespołu Szkół Mechanicznych. Napisał esej łączący trzy wydarzenia: zbrodnię katyńską, katastrofę smoleńską i obławę augustowską, bo - jego zdaniem - "rzucają się cieniem na dzisiejsze stosunki Polska-Rosja i decydują o naszej przyszłości".

"Katastrofa to świeże wydarzenie, nie do końca wyjaśnione, komisje sejmowe nad tym wciąż pracują. Obławę trudno było mi wyjaśnić, bo mało jest dowodów świadczących o tym, co tam naprawdę się zdarzyło" - powiedział uczeń.

Konkurs ma uczyć poszukiwania prawdy o najnowszej historii Polski - podkreślił wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, który jako podlaski poseł jest jego pomysłodawcą. Od tego roku konkurs współorganizuje też kuratorium oświaty w Białymstoku.

Zieliński powiedział, że pomysł na konkurs zrodził się z jego rozmów z młodzieżą. Dodał, że sam był nauczycielem i wie, że od edukacji młodych ludzi "zależy najwięcej". Dziękując uczestnikom za udział w konkursie przytoczył słowa jednej z uczennic, która powiedziała, że "ten konkurs ma sens, ponieważ zanim wzięła w nim udział, to nic nie wiedziała o obławie augustowskiej".

Prace oceniała komisja złożona z naukowców i nauczycieli. Pod uwagę brano m.in. walory historyczno-naukowe, oryginalne podejście do tematu czy dociekliwość autorów. Laureaci w nagrodę otrzymali książki oraz zaproszenia do zwiedzania Sejmu i Senatu RP.