​Podlaskie: Migranci nielegalnie przewożeni w tirze

W tirze z ładunkiem drewna opałowego próbowało dostać się do Polski dziewięcioro obywateli Wietnamu. Próbę nielegalnego wjazdu do naszego kraju udaremnili wspólnie w Budzisku (woj. podlaskie) pogranicznicy i celnicy. Zatrzymano też kierowcę ciężarówki.

Zdjęcie Dziewięciu migrantów z Wietnamu nielegalnie przewożonych w tirze /podlaski.strazgraniczna.pl /

Jak poinformowały w środę we wspólnym komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa i Podlaski Oddział Straży Granicznej, migranci byli ukryci w tirze na łotewskich numerach rejestracyjnych. To dwie kobiety i siedmiu mężczyzn w wieku 15-33 lata. Cała grupa nie miała dokumentów uprawniających do przekroczenia polskiej granicy.

Reklama

Wietnamczycy trafili do placówki granicznej w Rutce-Tartak. Jeszcze w środę mają zostać przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. W związku z próbą przemytu ludzi zatrzymany został też kierowca ciężarówki - bezpaństwowiec z łotewską kartą pobytu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Jak poinformował Podlaski Oddział SG w Białymstoku, w tym roku to siedemnasta grupa nielegalnych migrantów (łącznie było to 87 osób) zatrzymana przez pograniczników samodzielnie lub we współpracy z KAS. W całym 2016 r. było to 113 osób, zatrzymanych w 22 grupach.

Zdecydowana większość prób nielegalnej migracji w tym regionie dotyczy granicy z Litwą, czyli wewnętrznej granicy UE.

Robert Fiłończuk