10 kibiców próbowało przekroczyć tzw. zieloną granicę z Rosją

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dziesięć osób, które przekroczyły tzw. zieloną granicę z Federacją Rosyjską. To obywatele Maroka, Algierii i Jemenu. Prawie wszyscy mieli przy sobie paszporty i dokumenty kibica FAN-ID.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka warmińsko-mazurskiej straży granicznej kpt Mirosława Aleksandrowicz zatrzymani na zielonej granicy zostali przekazani stronie rosyjskiej.

"Wszyscy zatrzymani to mężczyźni, w wieku od 22 do 31 lat. Wśród zatrzymanych jest siedmiu Marokańczyków, dwóch Algierczyków oraz obywatel Jemenu. Tylko jeden z nich, obywatel Maroka, nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Pozostali mieli paszporty oraz dokumenty kibica FAN-ID. Wszyscy zostali przekazani stronie rosyjskiej w ramach readmisji"- podkreśliła.

Straż Graniczna do ochrony zewnętrznej granicy z UE wykorzystuje system wież obserwacyjnych. Do dyspozycji ma system 25 wież, z czego 6 funkcjonuje na odcinku z Federacją Rosyjską. System wież pozwala monitorować sytuację na granicy 24 godziny na dobę, w każdych warunkach pogodowych.

Wieże zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy RP, a obraz z kamer umieszczonych na wieżach jest przesyłany na bieżąco do placówek Straży Granicznej. Dzięki temu możliwa jest stała obserwacja, rejestracja oraz niemal natychmiastowe reagowanie na to co się dzieje na granicy- podała straż graniczna.