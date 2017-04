10 kwietnia w Warszawie może dojść do konfrontacji

​10 kwietnia w Warszawie oprócz państwowych obchodów 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej, odbędzie się jeszcze kilka innych zgromadzeń. Miasto wydało 16 zakazów na organizację pikiet w związku ze strefami ochronnymi państwowych uroczystości. Ratusz nie mógł zakazać zbierania się w innych częściach miasta, dlatego niewykluczone, że dojdzie do konfrontacji.

Zdjęcie Drewniane krzyże ustawione przed pałacem prezydenckim podczas jednej z miesięcznic katastrofy. /Bartosz Krupa /East News

Państwowe obchody 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczną się o 20 w niedzielę i potrwają do końca następnego dnia. Za ich organizację odpowiada minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Biuro Ochrony Rządu poinformowało zaś, że działaniami ochronnymi objęte zostaną strefy bezpieczeństwa w rejonach: Krakowskie Przedmieście - od ul. Karowej do pl. Zamkowego, sam plac Zamkowy, ul. Świętojańska i ul. Kanonia. Strefy te zostaną wygrodzone, co rozpocznie się już w sobotę, 8 kwietnia.

W związku z brakiem dostępności do tego terenu urząd miasta wydał 16 zakazów zgromadzeń zgłoszonych na 10 kwietnia w tych samych miejscach. Urząd nie ma prawnej możliwości, aby wydać zgodę na zgromadzenie planowe na tym samym terenie co uroczystości państwowe organizowane przez rząd. Dziesięć zgromadzeń zostało zgłoszonych przez środowiska związane z PiS, pozostałe m.in. przez Samoobronę. Wszyscy oni dostali zakaz - czytamy na stronie Miasta Stołecznego Warszawa.

Brak dostępu do placu przed pałacem prezydenckim nie oznacza, że nie będzie zgromadzeń w innych miejscach w pobliżu. Takim miejscem jest plac Hoovera, który od Krakowskiego Przedmieścia oddzielony jest tylko chodnikiem i cienkim pasem zieleni. Tam odbędzie się wiec poparcia dla Donalda Tuska.



Pojawiły się plotki na temat tego, że organizatorami wiecu są Obywatele RP, co okazało się nieprawdą. "Poparcie Tuska nie jest i nie może być naszym hasłem tego dnia, bo taki pomysł nie wydaje nam się stosowny. Rocznica katastrofy - cokolwiek o niej sądzimy - nie powinna być okazją do politycznych kampanii i politycznych kłótni" - taką informację podał członek grupy Paweł Kasprzak.

O 18.00 Obywatele RP organizują "kontrmiesięcznice" na placu Piłsudskiego, skąd wyruszą na teren państwowych obchodów by do nich dołączyć. Organizacja przewiduje, że w demonstracjach udział weźmie kilka tysięcy osób, dlatego szuka chętnych do zasilenia szeregów straży Obywateli RP.

Stołeczny ratusz poinformował o organizacji miejskich obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, które odbędą się o godz. 8.20, przy pomniku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Jeszcze jedno zgromadzenie odbędzie się przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie będą zbierane podpisy w sprawie wycofania klatek dla zwierząt, ale ma ono być niewielkie.

Lista zgromadzeń wciąż jest otwarta, dlatego nie ma pewności co do tego ile zgromadzeń odbędzie się 10 kwietnia w Warszawie.