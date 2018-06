10 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń dopłat z ARiMR

Policja zatrzymała 10 osób podejrzanych o wyłudzenie dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzani wyłudzili co najmniej 21 milionów złotych ze środków krajowych i unijnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że podejrzani usłyszeli także zarzuty posługiwania się nierzetelnymi dokumentami podczas ubiegania się o dofinansowanie. Były wśród nich operaty szacunkowe nieruchomości, które zawierały nieprawdziwe dane dotyczące ich wartości rynkowej. Agnieszka Zabłocka-Konopka powiedziała też, że wśród zatrzymanych jest "biegły rzeczoznawca, który działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sporządził operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych poświadczające nieprawdę". Miał on przedstawiać ich zawyżone wartości.



Zatrzymane osoby należą do trzech grup producentów, w tym producentów owoców i warzyw. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podejrzanym przedstawiono zarzuty oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości. Podejrzanym może grozić do 10 lat więzienia.



Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe na kwotę ponad 4 milionów 200 tysięcy złotych. Jedna osoba ma zakaz kontaktowania się z pozostałymi zatrzymanymi, zastosowano wobec niej dozór policyjny.

Sprawa ma rozwojowy charakter. Prokuratura Regionalna w Warszawie w dalszym ciągu gromadzi dowody.