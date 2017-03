12 lat więzienia za seksualne wykorzystywanie córki

​Na 12 lat więzienia i 15-letni zakaz kontaktowania się z własnymi dziećmi skazał w czwartek łódzki sąd 35-letniego ojca, który wykorzystywał seksualnie córkę i prezentował pornografię synowi.

O wyroku poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Jak dodał, akt oskarżenia przeciwko 35-latkowi został skierowany do sądu w czerwcu ubiegłego roku.

- Sposób działania oskarżonego był wyjątkowo drastyczny. Wszystko wskazuje na to, że wykorzystywał seksualnie córkę stosując przemoc psychiczną, a także odurzając ją poprzez przykładanie do ust tkaniny nasączonej eterem, acetonem i wybielaczem do ubrań. Tym samym narażał dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - podkreślił prokurator. Śledczy ustalili, że mężczyzna dopuszczał się tych czynów od jesieni 2013 roku do listopada 2015 roku.

Jak zaznaczył Kopania, był to drugi w ostatnim czasie surowy wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w stosunku do ojca oskarżonego o wykorzystywanie seksualne dziecka. W pierwszy oskarżonym był 45-letni mężczyzna, zaś pokrzywdzoną jego małoletnia córka. Sąd skazał go na 8 lat więzienia oraz 10-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną.