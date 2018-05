14-latek znalazł cenne pamiątki z 1945 r.

Podczas pobytu z rodzicami nad jeziorem Jeziorak (woj. warmińsko-mazurskie) 14-latek przypadkowo natrafił na cenne pamiątki z 1945 r. - informuje TVN24.

Zdjęcie Depozyt rodziny von Finckenstein, jednego z najpotężniejszych rodów w Prusach /Tomasz Waszczuk /PAP

W trakcie budowania szałasu chłopiec zauważył "coś dziwnego".



- Mam bujną wyobraźnię, zacząłem kopać. Od razu cieszyłem się, że znalazłem coś ważnego. Pognałem do mojego taty, żeby pomógł mi to odkopywać - opowiada w rozmowie z TVN24 14-latek.



Wśród znalezionych przedmiotów były dokumenty, albumy, zdjęcia, okulary i zegarek. Okazało się, że to rzeczy ukryte w 1945 r. przez Hansa Joachima von Finckensteina. Jego rodzina została w czasie II wojny światowej zmuszona do ucieczki. Zanim opuściła dom w Gubławkach, Hans Joachim zakopał rodzinne pamiątki w lesie nieopodal posiadłości. Miał wrócić po nie po wojnie, ale zginął w obozie jenieckim.



Teraz, po odkryciu przedmiotów przez 14-latka, udało się odnaleźć rodzinę von Finckensteinów. Chłopiec spotka się z ponad 80-letnią dziś córką Hansa Joachima.