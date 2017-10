17 października 2017: Fakty dnia

Prezentujemy zestawienie najważniejszych wydarzeń dnia w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Recep Tayyip Erdogan i Andrzej Duda /Bartłomiej Zborowski /PAP

Prezydent Turcji w Polsce

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przybył z jednodniową wizytą do Polski. Andrzej Duda oficjalnie powitał gościa na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Prezydenci rozmawiali o współpracy w ramach NATO i relacjach Ankary z Unią Europejską. "Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do UE" - oświadczył prezydent Duda.

Z kolei spotkanie Beaty Szydło z Recepem Erdoganem zostało odwołane bez podania przyczyny.



Zdjęcie Członkowie SDF świętują zwycięstwo / BULENT KILIC / AFP

Syria: Ar-Rakka wyzwolona z rąk dżihadystów

Położona na północy Syrii Ar-Rakka została całkowicie wyzwolona z rąk bojowników Państwa Islamskiego - poinformowało we wtorek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Nad całym miastem kontrolę sprawują Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF).

Zdjęcie Lekarze rezydenci podczas protestu głodowego Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Kolejny dzień protestu głodowego lekarzy rezydentów

"Niektóre propozycje protestujących lekarzy rezydentów są zaporowe, właściwie nie do zrealizowania" - ocenił w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który o stan służby zdrowia obwinił poprzedni rząd. Lekarze rezydenci protestują od 2 października, część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Zdjęcie Wycinka w Puszczy Białowieskiej / Artur Reszko / PAP/EPA

W Luksemburgu o Puszczy Białowieskiej

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie dotyczące zakazu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Warszawa przekonywała, że nie ma podstaw prawnych, by nakładać kary.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski / Adam Chelstowski / FORUM

Trzaskowski chce kandydować na prezydenta Warszawy

"Jestem absolutnie zdeterminowany, by kandydować na prezydenta Warszawy. Jeśli tylko będzie taka decyzja, podejmę to wyzwanie" - zapowiedział we wtorek Rafał Trzaskowski (PO).

Zdjęcie Do serii ataków doszło w prowincjach Ghazni i Paktia / AHMADULLAH AHMADI / PAP/EPA

Największy zamach w tym roku w Afganistanie

Co najmniej 71 osób zginęło we wtorek w zamachach talibskich bojowników w prowincjach Ghazni i Paktia - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Afganistanu Murad Ali Murad. Rannych jest ponad 150 osób.



