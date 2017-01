18 stycznia 2016: Fakty dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zdjęcie Bogusław Liberadzki i Ryszard Czarnecki /Marcin Bielecki/Radek Pietruszka /PAP

Bogusław Liberadzki i Ryszard Czarnecki wiceprzewodniczącymi PE

Ryszard Czarnecki z PiS, reprezentujący w PE frakcję konserwatystów, oraz Bogusław Liberadzki z SLD, należący do w PE do frakcji socjalistów, zostali dziś wybrani przewodniczącymi Parlamentu Europejskiego.



Tym samym Polska będzie miała dwóch przedstawicieli w gronie 14 wiceprzewodniczących PE.



Dla Ryszarda Czarneckiego dzisiejszy wybór to odnowienie dotychczasowego mandatu. Pełnił on już funkcję przez ostatnie dwa i pół roku.



Zdjęcie Miejscowość Monterale /ANDREAS SOLARO /AFP

Trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech

Niemal w całych środkowych Włoszech wystąpiły dziś rano silne wstrząsy sejsmiczne. Dwa kolejne wstrząsy odnotowano popołudniu. Ziemia zatrzęsła się w regionach Lacjum, Marche i Abruzja, dotkniętych trzęsieniami w zeszłym roku.



w regionach Lacjum, Marche i Abruzja, na obszarach trzęsień ziemi zanotowanych w zeszłym roku. Nie ma ofiar w ludziach, są niewielkie zniszczenia.



Wstrząsy miały magnitudę od 5,3 do 5,7. Były też bardzo odczuwalne w Rzymie, gdzie zawieszono kursowanie dwóch linii metra i ewakuowano niektóre stacje w celu przeprowadzenia kontroli.



Zniszczenia są niewielkie. Nie ma ofiar.



Zdjęcie Posłowie w sali plenarnej /Bartłomiej Zborowski /PAP

Spadają notowania posłów. Sondaż CBOS

W styczniu pracę posłów źle oceniło 67 proc. badanych, o 9 pkt. procentowych więcej niż w poprzednim, grudniowym badaniu - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS.



Dobrze o pracy posłów mówi 21 proc. uczestników badania (o 6 punktów proc. mniej niż w grudniu).



To najsłabszy wynik Sejmu VIII kadencji.



Zdjęcie Paweł Kukiz /Leszek Szymański /PAP

Kukiz ujawnił treść listu opozycji do marszałka Sejmu

Paweł Kukiz ujawnił treść listu do marszałka Sejmu, w którym posłowie opozycji zapowiadają kroki prawne przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, w związku z łamaniem konstytucji przez marszałka Sejmu i PiS.



Portal "DoRzeczy" podał wczoraj, że gdy zaczynał się protest w Sejmie, posłowie PO i Nowoczesnej mieli przygotowany "wspólny apel opozycji", w którym "wzywano Radę Europy i Parlament Europejski do pilnej interwencji w związku z sytuacją w Polsce". Posłowie PO i Nowoczesnej zaprzeczają.



Według Kukiza, maila z treścią listu wysłała do polityków opozycji posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ARMEND NIMANI /East News

Ostrzeżenie przed kolejną falą uchodźców