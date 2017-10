1800 rodzin bez pieniędzy z 500 plus

Blisko 1800 rodzin otrzymuje świadczenie "500 plus" w formie innej niż pieniężna - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Jak mówił podczas konferencji "Polska przyszłości", rodziny te nieodpowiednio wykorzystywały przekazywane im środki. Obecnie otrzymują świadczenie w formie rzeczowej bądź opłacania usług.

Bartosz Marczuk dodał, że liczba takich przypadków jest stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę, że łącznie świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus pobiera ponad 2,5 mln rodzin.

Bartosz Marczuk liczy na to, że w najbliższym czasie program przyniesie zamierzony efekt - czyli zwiększenie przyrostu naturalnego.

- Doświadczenia wielu krajów pokazują, że im więcej pieniędzy wydaje się na politykę rodzinną, tym co do zasady wskaźnik dzietności jest wyższy - mówił wiceminister.



Program "Rodzina 500 plus" został uruchomiony w kwietniu ubiegłego roku. Wypłacanie świadczeń kosztuje w skali kraju ponad 17 mld złotych rocznie. Zgodnie z ustawą rodziny mają wykorzystywać wypłacane pieniądze na "częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka".