21 października 2017: Fakty dnia

Atak nożownika w Monachium, areszt dla nożownika ze Stalowej Woli, demonstracje po powołaniu się hiszpańskiego rządu na art. 155, konwencja PO i "totalna propozycja" Grzegorza Schetyny, a także wspólna konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy, na której prezes PiS zapewnił, że mamy do czynienia z dobrą zmianą dla wszystkich Polaków. Oto najważniejsze wydarzenia dnia.

Przedstawiamy skrót wydarzeń z 21 października 2017. Polecamy również sobotni wywiad Interii z Bogdanem Borusewiczem .



Atak nożownika w Monachium

W sobotę rano w Monachium nieznany mężczyzna zranił nożem kilka osób. Miejscowa policja została zaalarmowana około godziny 8:30.



Przed południem policja zatrzymała podejrzanego. Ustalono już jego tożsamość, ale na razie alarm nie został odwołany.



Strzelanina w Egipcie, zginęło ponad 50 policjantów

W strzelaninie z islamistami, do której doszło na południowy Zachód od Kairu, zginęło co najmniej 54 egipskich policjantów. To jedno z najkrwawszych starć z siłami bezpieczeństwa w ostatnich latach w Egipcie.

Zdjęcie Zginęło co najmniej 54 policjantów / AFP

Według władz wiele wskazuje na to, że siły policyjne wpadły w dobrze zastawioną pułapkę. Sprawa ma być przedmiotem dochodzenia.



Konwencja Platformy i "totalna propozycja" Schetyny

Decentralizacja państwa, wzmocnienie finansowe samorządów, przywrócenie filaru kapitałowego systemu emerytalnego, wyższe zarobki i emerytury - m.in. te postulaty złożyły się na "totalną propozycję", która - jak mówił w sobotę w Łodzi szef PO Grzegorz Schetyna - pozwoli odsunąć PiS od władzy.

Sobotnia konwencja Platformy w łódzkiej Hali Expo zgromadziła ponad tysiąc delegatów. Przyjęty został nowy statut Platformy. Wśród najważniejszych zawartych w nim zmian jest likwidacja - wprowadzonej jeszcze w czasach kierowania PO przez Donalda Tuska - funkcji pierwszego przewodniczącego partii, a także powołanie nowego organu - Prezydium partii.

Kryzys kataloński i artykuł 155

Rząd Hiszpanii na mocy art. 155 konstytucji zaaprobował dekret odbierający rządowi Katalonii jego kompetencje i przekazujący kontrolę nad regionem władzom w Madrycie. Tym samym Puigdemont i jego rząd przestają pełnić władzę.

Zdjęcie Demonstracje w Barcelonie / AFP

Katalońskie organizacje proniepodległościowe nazwały środki podjęte przez rząd centralny "autorytarnymi" i wezwały do natychmiastowego ogłoszenia nowej republiki Katalonii.

O godz. 21 spodziewane jest wystąpienie przywódcy Katalonii Carlesa Puigdemonta.

Stalowa Wola: Trzy miesiące aresztu dla nożownika

27-letni nożownik ze Stalowej Woli, który w piątek zabił jedną osobą, a ranił osiem, trafił na trzy miesiące do aresztu. Postanowił o tym tamtejszy sąd rejonowy.

Zdjęcie Znicze i kwiaty przed zamkniętą galerią handlową w Stalowej Woli / Darek Delmanowicz / PAP

Konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy

W Warszawie odbyła się wspólna konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy.

"W Polsce mamy do czynienia z dobrą zmianą dla wszystkich Polaków" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, dziękując wyborcom za poparcie.



"Jak wskazał minister Jarosław Gowin, Zjednoczona Prawica wkrótce się powiększy o kolejne formacje.



Zdjęcie Liderzy Zjednoczonej Prawicy /Rafał Guz /PAP



Jedność obozu zaznaczył podczas swojego wystąpienia także minister Zbigniew Ziobro.

Wybory parlamentarne w Czechach

Centroprawicowy ruch ANO - jak wynika ze wstępnych częściowych wyników głosowania - wygrał wybory do czeskiej Izby Poselskiej. Po przeliczeniu głosów z 80 proc. lokali wyborczych partia Andreja Babisza prowadzi z rezultatem 30,5 proc.

Zdjęcie Na zdjęciu Andrej Babisz / AFP

Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w poniedziałek.

Z wicemarszałkiem Senatu, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, działaczem opozycyjnym w czasach PRL Bogdanem Borusewiczem rozmawiały Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska.

"Wspólne listy w wyborach to za mało. Powinno nastąpić połączenie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej i otwarcie na inne środowiska. Powinna powstać nowa partia. Rozmawiamy na ten temat".



