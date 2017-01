24 stycznia odbędzie się pogrzeb posła Rafała Wójcikowskiego

Pogrzeb posła Kukiz'15 Rafała Wójcikowskiego odbędzie się we wtorek 24 stycznia w kościele św. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim - poinformowała Kancelaria Sejmu. Poseł zginął w czwartek w wypadku samochodowym.

Do wypadku doszło na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.



Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz napisał 19 stycznia na Facebooku: "Dziś nad ranem zginął w wypadku nasz Przyjaciel, Poseł na Sejm RP Rafał Wójcikowski. Miał 43 lata. Osierocił Żonę i dwoje dzieci. Nie jestem w stanie teraz napisać nic więcej... Ogromny żal. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie".



Kondolencje rodzinie zmarłego złożyła premier Beata Szydło; wyrazy współczucia skierowała także do posłów klubu parlamentarnego Kukiz'15, do którego należał Wójcikowski.



Rafał Wójcikowski ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku finanse i bankowość oraz informatyka i ekonometria. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Z zawodu był nauczycielem akademickim. Należał do Stowarzyszenia KoLiber. Jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską.



W Sejmie zasiadał m.in. w komisji finansów publicznych, w której był zastępcą jej przewodniczącego. Pracował również w komisji do spraw energii i Skarbu Państwa oraz w komisji edukacji, nauki i młodzieży.