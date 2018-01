26. finał WOŚP. Najnowsze dane ze zbiórki

​Policja podaje, że tegoroczny, 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest najbezpieczniejszy od lat. Do godziny 23.00 zebrano już ponad 64 mln zł.

Zdjęcie 26. Finał WOŚP w Warszawie /Bartłomiej Zborowski /PAP

W całym kraju odnotowano tylko 18 incydentów. Dla porównania, podczas 25. finału odnotowano 31 zdarzeń, 24. finału - 35, podczas 23. finału - 28, a 22. finału - 52 zdarzenia.

Reklama

Na ulicach wszystkich województw o bezpieczeństwo dbała większa niż zwykle liczba patroli.

Policjanci przed oficjalnym rozpoczęciem Finału WOŚP szkolili wolontariuszy. Przypomniano im m.in. o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas kwestowania.

Wideo "Światełko do nieba" po raz 26. rozbłysło w całej Polsce

Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem "Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Pieniądze będą przeznaczone na sprzęt dla szpitalnych oddziałów neonatologicznych, m.in. na stanowiska do resuscytacji noworodków, inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne i specjalistyczne aparaty USG.



W akcję zbierania pieniędzy zaangażowanych było 120 tys. wolontariuszy. Zorganizowano ponad 1,7 tys. sztabów w kraju i na świecie. W całej Polsce i w wielu miejscach poza jej granicami odbyło się lub wciąż odbywa wiele imprez towarzyszących akcji. Do godziny 23.00 zebrano już ponad 64 mln zł.

W charytatywnych biegach "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy" w ponad stu miejscowościach Polski uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Dochód z pakietów startowych przeznaczony jest na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą oraz materiałów do nauki pierwszej pomocy.



Kulminacyjnym punktem finału WOŚP były wieczorne pokazy sztucznych ogni pod hasłem "światełko do nieba".



W zeszłym roku Fundacja WOŚP zebrała ponad 100 mln zł. Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 3 stycznia 1993 r. W sumie, w ciągu poprzednich 25 finałów, zebrano ponad 825 mln zł.

WOŚP: W całym kraju rozbłysły "światełka do nieba" 1 10 "Światełko do nieba" na placu Defilad w Warszawie Autor zdjęcia: Bartłomej Zborowski Źródło: PAP 10