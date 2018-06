300 złotych na wyprawkę. Gdzie i kiedy składać wniosek? Szczegóły programu

Rodziny, które w lipcu i w sierpniu złożą wniosek o świadczenie w ramach programu "Dobry start", najpóźniej do 30 września otrzymają wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych - powiedziała w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska / Tomasz Gzell /PAP

Elżbieta Rafalska wskazała, że "300 plus" nie jest przyznawane "z urzędu", więc aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.

"Wniosek możemy złożyć już 1 lipca, ale podkreślam: tylko wtedy, kiedy składamy go drogą online. Od 1 sierpnia możemy go złożyć drogą tradycyjną, papierową" - powiedziała Rafalska. Dodała, że wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Rafalska poinformowała, że świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24. roku życia. Podkreśliła, że program "Dobry start" obejmuje także dzieci przebywające w pieczy zastępczej. "Wtedy ten wniosek jest składany nie w gminie, gdzie jest obsługiwany program '500 plus', lecz w powiecie" - zaznaczyła.

Minister rodziny zachęca, by nie zwlekać ze składaniem wniosków. "Rodziny, które złożą wniosek w lipcu i w sierpniu, najpóźniej mogą mieć wypłacone świadczenie do 30 września, ale to nie znaczy, że samorząd nie zdecyduje, że te płatności będą wcześniej - na początku września albo pod koniec sierpnia" - powiedziała.

"Jeżeli jednak wniosek będziemy składać w terminach wrześniowych, gmina będzie miała dwa pełne miesiące na dokonanie wypłaty tego świadczenia" - dodała Rafalska.

Pieniądze będą wypłacane w formie zadeklarowanej we wniosku. Minister przyznała, że najczęściej przy tego typu świadczeniach wybierane są przelewy bankowe. "Ale może być także przekaz pocztowy, może być punkt kasowy. Decyzje też zależą od propozycji samorządów i od tego, z której formy rodzina chce skorzystać" - wyjaśniła Rafalska.

Jak podkreśliła, we wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe zaświadczenia. "Jedyna różnica jest w przypadku, kiedy dotyczy to dziecka niepełnosprawnego, wtedy potrzebne jest też orzeczenie o niepełnosprawności" - zaznaczyła.

Minister rodziny dodała, że wnioski są przyjmowane nie później niż do 30 listopada.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą).

Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.