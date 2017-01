4,5 roku więzienia dla pirata drogowego za śmiertelnie potrącenie 14-latki

​Na 4,5 roku więzienia i 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów skazał we wtorek warszawski sąd Kamila G., który w lipcu ubiegłego roku śmiertelnie potrącił 14-letnią Klaudię. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdjęcie Jest wyrok ws. pirata drogowego /Stanisław Kowalczuk /East News

14-letnia Klaudia zginęła 1 lipca 2016 r. na skrzyżowaniu ulic Targowej z Kijowską na warszawskiej Pradze. Na przejściu dla pieszych wjechała w nią sportowa honda. Kierujący samochodem Kamil G. był trzeźwy, ale według świadków jechał z nadmierną prędkością; w internecie pojawiły się m.in. nagrania pokazujące jego wcześniejszy rajd ulicami miasta. Biegły ocenił, że w chwili wypadku oskarżony jechał z prędkością pomiędzy 97 a 106 km/h; gdy zbliżał się do przejścia - według śledczych - zapaliło się żółte światło.

Jak podawały media Kamil G. w 2015 r. stracił prawo jazdy, po czym był co najmniej trzykrotnie zatrzymywany za jazdę bez uprawnień i trzykrotnie za to skazywany. Mimo to później odzyskał prawo jazdy.