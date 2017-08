W Karcie Nauczyciela ma znaleźć się zapis o 500 plus dla nauczycieli dyplomowanych. Dodatek będzie przysługiwał za doskonalenie zawodowe. Minister Edukacji Narodowej zapowiada także podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Szczegóły ogłosi premier Beata Szydło na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

500 plus ma być motywacją dla nauczycieli dyplomowanych do systematycznego dokształcania się. "Nauczyciele potrzebują motywacji do doskonalenia zawodowego, bo obecnie jest tak, że w połowie swojej kariery nie mają bodźców, ani finansowych, ani rozwojowych" - mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Szefowa resortu edukacji dodaje, że nauczyciel dyplomowany dodatek w wysokości 500 złotych mógłby otrzymywać aż do przejścia na emeryturę. "Po trzech latach od przyznania pieniędzy sprawdzamy, czy dany nauczyciel rzeczywiście dokonał szczególnych osiągnięć zawodowych" - zaznacza Anna Zalewska.



Wiceprezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński uważa, że 500 plus tylko dla nauczycieli dyplomowanych wywoła konflikt w środowisku nauczycielskim. "Jeżeli nauczyciel ma ocenę wyróżniającą, to bez względu na to, czy jest kontraktowy, mianowany czy dyplomowany, taki dodatek powinien otrzymywać, inaczej będzie to początek dzielenia środowiska oświatowego" - mówi Krzysztof Baszczyński.



Projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rząd zajmie się 12 września.